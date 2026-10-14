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Определились четвертьфиналисты «Мастерса» в Шанхае

Определились четвертьфиналисты «Мастерса» в Шанхае
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Сегодня, 14 октября, на «Мастерсе» в Шанхае, Китай, завершились матчи четвёртого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с четвертьфиналистами соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Шанхае, 2026. 1/4 финала:

  • Артюр Жа (Франция, LD) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 25);
  • Александр Зверев (Германия, 1) — Алекс де Минор (Австралия, 9);
  • Рафаэль Ходар (Испания, 12) — Каспер Рууд (Норвегия, 20);
  • Даниил Медведев (Россия, 5) — Томми Пол (США, 15).

«Мастерс» в Шанхае, Китай, проходит с 7 по 18 октября. Действующим чемпионом турнира является представитель Монако Валантен Вашеро. В прошлогоднем финале он обыграл француза Артура Риндеркнеша.