Определились четвертьфиналисты «Мастерса» в Шанхае

Сегодня, 14 октября, на «Мастерсе» в Шанхае, Китай, завершились матчи четвёртого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с четвертьфиналистами соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Шанхае, 2026. 1/4 финала:

Артюр Жа (Франция, LD) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 25);

Александр Зверев (Германия, 1) — Алекс де Минор (Австралия, 9);

Рафаэль Ходар (Испания, 12) — Каспер Рууд (Норвегия, 20);

Даниил Медведев (Россия, 5) — Томми Пол (США, 15).

«Мастерс» в Шанхае, Китай, проходит с 7 по 18 октября. Действующим чемпионом турнира является представитель Монако Валантен Вашеро. В прошлогоднем финале он обыграл француза Артура Риндеркнеша.