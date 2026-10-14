«Мастерс» в Шанхае, 2026 год: расписание матчей 15 октября

В четверг, 15 октября, в Шанхае, Китай, продолжится турнир серии «Мастерс». В рамках игрового дня пройдут четвертьфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на завтра.

Теннис. «Мастерс» в Шанхае, 2026. Расписание на 15 октября (время московское):

9:30 — Артюр Жа (Франция, LD) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 25);

13:00 — Александр Зверев (Германия, 1) — Алекс де Минор (Австралия, 9).

«Мастерс» в Шанхае, Китай, проходит с 7 по 18 октября. Действующим чемпионом турнира является представитель Монако Валантен Вашеро. В прошлогоднем финале он обыграл представителя Франции Артура Риндеркнеша.