Карлос Алькарас сыграет на турнире ATP-500 в Вене

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас выступит на турнире категории ATP-500 в Вене, Австрия. Об этом сообщают организаторы соревнований.

«Добро пожаловать в Вену, Карлос Алькарас! Срочная новость, невероятный ажиотаж! Карлос начнёт своё выступление на турнире во вторник, 27 октября!» — говорится в заявлении организаторов соревнований.

Турнир в Вене пройдёт с 26 октября по 1 ноября. Действ