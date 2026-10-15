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«Мастерс» в Шанхае, 2026 год: результаты матчей 15 октября

«Мастерс» в Шанхае, 2026 год: результаты матчей 15 октября
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Сегодня, 15 октября, в Шанхае, Китай, продолжился турнир серии «Мастерс». В рамках игрового дня прошли четвертьфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч на сегодня.

Теннис. «Мастерс» в Шанхае, 2026. Результаты на 15 октября:

Артюр Жа (Франция, LD) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 25) — 1:4 (отказ Жа).
Александр Зверев (Германия, 1) — Алекс де Минор (Австралия, 9) — 6:4, 6:4.

«Мастерс» в Шанхае, Китай, проходит с 7 по 18 октября. Действующим чемпионом турнира является представитель Монако Валантен Вашеро. В прошлогоднем финале он обыграл представителя Франции Артура Риндеркнеша.