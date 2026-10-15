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Сербского теннисиста Миличевича отстранили на 24 года за договорные матчи

Сербского теннисиста Миличевича отстранили на 24 года за договорные матчи
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Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) отстранило сербского теннисиста Стефана Миличевича на 24 года и оштрафовало его на $ 70 000 за нарушение антикоррупционных правил. С 2022 по 2024 год он организовал шесть договорных матчей, в пяти из которых участвовал сам, и пытался организовать ещё шесть. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

29-летнего теннисиста также обвинили в вербовке нескольких профессиональных игроков в коррупционную сеть в тот же период. ITIA проводило расследование в 2026 году. Сам серб со следствием не сотрудничал. 24 сентября ему вручили уведомление о правонарушении, однако Миличевич не ответил.

В 2014 году Стефан Миличевич достиг наивысшего