«В начале года вообще об этом не думала». Андреева — об участии в Итоговом турнире WTA

Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026 третья ракетка мира Мирра Андреева призналась, что в начале сезона не задумывалась об участии в Итоговом турнире WTA – 2026.

«В начале года я вообще об этом не думала. Я не думала об Итоговом турнире, о том, хватит ли мне очков для квалификации и насколько хорошо мне нужно играть. Я начала задумываться об этом только после старта турнира в Пекине.

Я стала следить за другими теннисистками, смотреть, сколько у них очков и сколько матчей мне нужно выиграть. Пришлось немного посчитать. Но после этого я постаралась сосредоточиться исключительно на хорошей игре. Если я буду концентрироваться на этом, очки придут, и я смогу отобра