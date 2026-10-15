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ATP планирует увеличить призовые на крупных турнирах до $ 50 млн с 2028 года

ATP планирует увеличить призовые на крупных турнирах до $ 50 млн с 2028 года
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Президент ATP Андреа Гауденци представил пакет реформ к 2028 году. Общая сумма выплат игрокам без учёта турниров «Большого шлема» достигнет $ 350 млн, сообщается на официальном сайте ATP.

Бонусный пул для теннисистов, участвующих в крупных турнирах Тура, увеличат с $ 21,5 млн до $ 50 млн. При этом $ 25 млн распределят между игроками, финиширующими в топ-250 по итогам года, – в качестве карьерной поддержки. $ 30 млн ежегодно пойдут на пенсионные взносы для 300 игроков.

Гауденци также предлагает сделать так, чтобы результаты на крупнейших турнирах имели больший вес в течение сезона, а также оптимизировать календарь Тура, создав более чёткую структуру сезона. Кроме того, новый 10-й «Мастерс» пройдёт в Саудовской Аравии.

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