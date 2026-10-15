«Осенью я там ещё не бывала». Мирра Андреева — об Итоговом турнире WTA — 2026

Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026 третья ракетка мира Мирра Андреева призналась, что с интересом относится к предстоящему участию в Итоговом турнире WTA – 2026 в Индиан-Уэллсе, США.

«Осенью я там ещё не бывала. Очень интересно приехать туда, когда официальный турнир не проводится, когда игроков будет вдвое меньше. Такой огромный комплекс, множество кортов, а играть на них будут, по сути, всего 20, 25 или 30 человек. Я очень рада, что тоже туда приеду. Индиан-Уэллс — один из моих любимых турниров, и я счастлива снова сыграть на этих кортах», – приводит слова Андреевой пресс-служба WTA.