15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ATP 1000. Шанхай. Четвертьфинал. День 10
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
09:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Осенью я там ещё не бывала». Мирра Андреева — об Итоговом турнире WTA — 2026

«Осенью я там ещё не бывала». Мирра Андреева — об Итоговом турнире WTA — 2026
Комментарии

Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026 третья ракетка мира Мирра Андреева призналась, что с интересом относится к предстоящему участию в Итоговом турнире WTA – 2026 в Индиан-Уэллсе, США.

«Осенью я там ещё не бывала. Очень интересно приехать туда, когда официальный турнир не проводится, когда игроков будет вдвое меньше. Такой огромный комплекс, множество кортов, а играть на них будут, по сути, всего 20, 25 или 30 человек. Я очень рада, что тоже туда приеду. Индиан-Уэллс — один из моих любимых турниров, и я счастлива снова сыграть на этих кортах», – приводит слова Андреевой пресс-служба WTA.