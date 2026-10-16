15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ATP 1000. Шанхай. Четвертьфинал. День 10
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
09:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева: в каждом матче на Итоговом турнире придётся выкладываться на 150%

Мирра Андреева: в каждом матче на Итоговом турнире придётся выкладываться на 150%
Комментарии

Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026 третья ракетка мира Мирра Андреева поделилась ожиданиями от участия в предстоящем Итоговом турнире WTA – 2026.

«В каждом матче потребуется выкладываться на 150% – и в плане концентрации, и психологически, и физически. Каждый матч будет невероятно сложным. Уже в первом круге – бац! Можно сыграть против Арины [Соболенко] или Елены [Рыбакиной]. Конечно, это будет непросто, но лично я весь год работала ради этого момента, поэтому мне очень интересно испытать эти ощущения», – приводит слова Андреевой пресс-служба WTA.

Итоговый турнир WTA – 2026 пройдёт с 7 по 14 ноября в Инди