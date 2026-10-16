Мирра Андреева: в каждом матче на Итоговом турнире придётся выкладываться на 150%

Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026 третья ракетка мира Мирра Андреева поделилась ожиданиями от участия в предстоящем Итоговом турнире WTA – 2026.

«В каждом матче потребуется выкладываться на 150% – и в плане концентрации, и психологически, и физически. Каждый матч будет невероятно сложным. Уже в первом круге – бац! Можно сыграть против Арины [Соболенко] или Елены [Рыбакиной]. Конечно, это будет непросто, но лично я весь год работала ради этого момента, поэтому мне очень интересно испытать эти ощущения», – приводит слова Андреевой пресс-служба WTA.

Итоговый турнир WTA – 2026 пройдёт с 7 по 14 ноября в Инди