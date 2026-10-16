Чжэн Циньвэнь снялась с турнира WTA-250 в Осаке

23-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь пропустит турнир категории WTA-250, который пройдёт в Осаке, Япония, с 19 по 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба WTA.

Китаянка пропустит второй турнир подряд. Ранее она снялась с «тысячника» в Ухане, Китай, из-за повреждения правого плеча. Это произошло сразу после победы на «тысячнике» в Пекине.

В финале турнира WTA-1000 Циньвэнь обыграла третью ракетку мира россиянку Мирру Андрееву со счётом 7:5, 6:4.