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Чжэн Циньвэнь снялась с турнира WTA-250 в Осаке

Чжэн Циньвэнь снялась с турнира WTA-250 в Осаке
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23-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь пропустит турнир категории WTA-250, который пройдёт в Осаке, Япония, с 19 по 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба WTA.

Китаянка пропустит второй турнир подряд. Ранее она снялась с «тысячника» в Ухане, Китай, из-за повреждения правого плеча. Это произошло сразу после победы на «тысячнике» в Пекине.

В финале турнира WTA-1000 Циньвэнь обыграла третью ракетку мира россиянку Мирру Андрееву со счётом 7:5, 6:4.