Определились все участники матчей 1/2 финала «Мастерса» в Шанхае

Сегодня, 16 октября, в Шанхае, Китай, прошли встречи 1/4 финала турнира серии «Мастерс», в которых определились участники полуфинальных матчей турнира. Чемпионат предлагает ознакомиться с составом встреч 1/2 финала турнира.

Теннис. «Мастерс» в Шанхае, Китай. Состав матчей 1/2 финала турнира:

Александр Зверев (Германия) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания);

Даниил Медведев (Россия) – Рафаэль Ходар (Испания).

«Мастерс» в Шанхае проходит с 7 по 18 октября. Действующим победителем соревнований является представитель Монако Валантен Вашеро, который в финале прошлогоднего турнира был сильнее французского теннисиста со счётом 4:6, 6:3, 6:3.