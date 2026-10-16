Определились все полуфиналистки «тысячника» в Ухане

Сегодня, 16 октября, в Ухане, Китай, прошли матчи 1/4 финала турнира WTA-1000, в которых определились участницы полуфинальных матчей. Чемпионат предлагает ознакомиться с составом встреч 1/2 финала турнира.

Теннис. WTA-1000. Ухань, Китай. Состав матчей 1/2 финала турнира:

Ига Швёнтек (Польша) – Майя Хвалиньска (Польша);

Сонай Картал (Великобритания) – Елена Остапенко (Латвия).

Турнир в Ухане проходит с 12 по 18 октября. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла соотечественницу Джессику Пегулу со счётом 6:4, 7:5.