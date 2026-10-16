«Мастерс» в Шанхае, 2026 год: результаты матчей 16 октября

Сегодня, 16 октября, в Шанхае, Китай, продолжился турнир серии «Мастерс». В рамках игрового дня прошли четвертьфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч на сегодня.

Теннис. «Мастерс» в Шанхае, 2026. Результаты на 16 октября:

Рафаэль Ходар (Испания, 12) – Каспер Рууд (Норвегия, 20) – 4:6, 6:4, 6:3.

Даниил Медведев (Россия, 5) – Томми Пол (США, 15) – 6:3, 1:6, 6:3.

«Мастерс» в Шанхае, Китай, проходит с 7 по 18 октября. Действующим чемпионом турнира является представитель Монако Валантен Вашеро. В прошлогоднем финале он обыграл представителя Франции Артура Риндеркнеша.