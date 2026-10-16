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Турнир WTA-1000, Ухань, 2026 год: результаты матчей 16 октября

Турнир WTA-1000, Ухань, 2026 год: результаты матчей 16 октября
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В пятницу, 16 октября, в Ухане, Китай, продолжился турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня прошли четвертьфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Теннис. WTA-1000 в Ухане, 2026. Результаты 16 октября:

  • Диана Шнайдер (Россия) – Елена Остапенко (Латвия) – 6:7 (6:8), 1:6.
  • Элина Свитолина (Украина) – Сонай Картал (Великобритания) – 2:6, 6:2, 4:6.
  • Майя Хвалиньска (Польша) – Мария Саккари (Греция) – 6:0, 3:6, 7:5.
  • Энн Ли (США) – Ига Швёнтек (Польша) – 4:, 1:6.

Действующей чемпионкой турнира является четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф. В финальном матче она обыграла третий номер мирового рейтинга соотечественницу Джессику Пегулу со счётом 6:4, 7:5.

Календарь турнира WTA-1000 в Ухане
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