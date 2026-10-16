«Пока без комментариев». Медведев — об апелляции на лишение очков на турнире в Пекине

Чемпион US Open – 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил, будет ли обжаловать решение о лишении рейтинговых очков за турнир категории ATP-500 в Пекине, Китай.

– Борьба за выход на Итоговый турнир в Турине очень плотная. Ты собираешься обжаловать решение о лишении очков в Пекине или уже подал апелляцию?

– Пока без комментариев. Не знаю, могу ли я об этом говорить. Посмотрим, – сказал Медведев в микст-зоне турнира в Шанхае.

Российский теннисист вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае. За выход в финал Медведев поспорит с испанским теннисистом Рафаэлем Ходаром. «Мастерс» в Шанхае проходит с 7 по 18 октября. Действующим победителем соревнований является представитель Монако Валантен Вашеро.