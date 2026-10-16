Определились полуфинальные пары «тысячника» в Ухане

Сегодня, 16 октября, прошли четвертьфинальные матчи турнира категории WTA-1000 в парном разряде в Ухане, Китай, в которых определились участники полуфинала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом встреч 1/2 финала «тысячника».

Теннис. WTA-1000 в парном разряде. Ухань, Китай. Состав матчей 1/2 финала турнира:

Габриэла Дабровски (Канада)/Луиза Стефани (Бразилия) – Кристина Букша (Испания)/Николь Меликар-Мартинес (США);

Сторм Хантер (Австралия)/Катержина Синякова (Чехия) – Сара Эррани (Италия)/Жасмин Паолини (Италия).

В прошлом году победу в парном разряде на «тысячнике» в Ухане одержали 150-я ракетка мира Сторм Хантер и 87-я ракетка мира Катержина Синякова.