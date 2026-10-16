Джокович сыграет на «пятисотнике» в Швейцарии впервые за 15 лет

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович выступит на турнире категории ATP-500, который пройдёт в Базеле, Швейцария, с 24 октября по 1 ноября. Об участии серба на «пятисотнике» впервые за 15 лет сообщает пресс-служба ATP в социальной сети X.

Последнюю победу в Базеле Джокович одержал в 2009 году. В финале он обыграл бывшую первую ракетку мира Роджера Федерера со счётом 6:4, 4:6, 6:2.

На турнир в Швейцарии также заявлены Бен Шелтон (США), Феликс Оже-Альяссим (Канада), Артюр Фис (Франция), Тейлор Фриц (США), Рафаэль Ходар (Испания), Валантен Вашеро (Монако), Александр Бублик (Казахстан) и другие.

В 2025 году победителем турнира в Базеле стал 29-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека. В финале он обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину (26-я строчка в рейтинге) со счётом 6:3, 6:4.