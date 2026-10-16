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Медведев вышел в 70-й полуфинал в карьере после победы в четвертьфинале Шанхая

Медведев вышел в 70-й полуфинал в карьере после победы в четвертьфинале Шанхая
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Чемпион US Open – 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в 70-й полуфинал на профессиональном уровне. Об этом сообщает пресс-служба ATP в социальных сетях.

«Запишите это в книгу», – говорится в сообщении ассоциации.

В четвертьфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Шанхае, Китай, россиянин обыграл американского теннисиста Томми Пола, занимающего 18-ю строчку мирового рейтинга, со счётом 6:3, 1:6, 6:3.

Шанхай. 1/4 финала
16 октября 2026, пятница. 13:10 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         