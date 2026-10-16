Медведев вышел в 70-й полуфинал в карьере после победы в четвертьфинале Шанхая

Чемпион US Open – 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в 70-й полуфинал на профессиональном уровне. Об этом сообщает пресс-служба ATP в социальных сетях.

«Запишите это в книгу», – говорится в сообщении ассоциации.

В четвертьфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Шанхае, Китай, россиянин обыграл американского теннисиста Томми Пола, занимающего 18-ю строчку мирового рейтинга, со счётом 6:3, 1:6, 6:3.