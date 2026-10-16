Медведев вышел в 19-й полуфинал «Мастерса» после матча с Полом в Шанхае

Чемпион US Open – 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в 19-й полуфинал турнира серии «Мастерс» в карьере, во второй раз проиграв при этом свой стартовый сет на турнире. Об этом сообщает OptaAce в социальной сети X.

Ранее Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае, Китай, обыграв в четвертьфинале американского теннисиста Томми Пола, занимающего 18-ю строчку мирового рейтинга, со счётом 6:3, 1:6, 6:3.