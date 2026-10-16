«Решение приняла я». Бадоса — о прекращении работы с Полом Толедо

58-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала прекращение сотрудничества со своим тренером Полом Толедо. 28-летняя Бадоса отметила, что инициатива исходила от неё.

«В связи с недавними сообщениями я хотела бы прояснить, что решение о профессиональном расставании с Полом приняла я.

Я благодарна за нашу совместную работу и желаю ему всего наилучшего.

До конца сезона я продолжу с моей текущей командой, сосредоточившись на теннисе и получая удовольствие от соревнований.

С нетерпением жду возможности сильно завершить год и взволнована тем, что будет в 2027 году!» – написала Бадоса на своей странице в социальных сетях.