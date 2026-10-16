Макки — о Швёнтек: «польская карательница» уже не будет доминировать так, как раньше

Известный тренер Рик Макки заявил, что девятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек не будет доминировать так, как раньше, в связи с появлением в туре сильных теннисисток.

«Польской карательнице» остаётся лишь сосредоточиться на турнирах и получать удовольствие от борьбы. Она уже не будет доминировать так, как раньше, потому что в туре стало больше мощных и более атлетичных теннисисток. Она настоящий перфекционист, и это помогло ей завоевать один титул «Большого шлема» за другим. У неё есть скорость и достаточно сильная игра, и, если она не будет бороться сама с собой, я ни секунды не сомневаюсь, что на её полке появится ещё несколько трофеев турниров «Большого шлема», — написал Макки в социальной сети.