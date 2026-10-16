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«Нужно взять длительный перерыв». Грег Руседски дал совет Арине Соболенко

«Нужно взять длительный перерыв». Грег Руседски дал совет Арине Соболенко
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Бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски порекомендовал четырёхкратной чемпионке турниров «Большого шлема», второй ракетке мира белорусской теннисистке Арине Соболенко взять длительный перерыв после Итогового турнира WTA – 2026.

«Иногда нужно перезагрузиться и ненадолго отойти от тенниса. Очевидно, что сейчас она старается пробиться на Итоговый турнир. Иногда, когда чувствуешь себя подобным образом, лучше отказаться от участия в турнире.

Нужно вновь обрести любовь к игре и радость от неё, а также найти в себе силы двигаться дальше. В последнее время [Арина] Соболенко испытывает трудности, поскольку её результаты на турнирах «Большого шлема» оказались не такими, как ей хотелось бы. Поражение от [Елены] Рыбакиной в финале US Open стало для неё болезненным, как и потеря первой позиции в мировом рейтинге. Поэтому в конце сезона у неё может наблюдаться некоторый спад.

Интересно будет посмотреть, как она выступит на Итоговом турнире. Соболенко наверняка захочет взять реванш,