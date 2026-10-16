«Нужно взять длительный перерыв». Грег Руседски дал совет Арине Соболенко

Бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски порекомендовал четырёхкратной чемпионке турниров «Большого шлема», второй ракетке мира белорусской теннисистке Арине Соболенко взять длительный перерыв после Итогового турнира WTA – 2026.

«Иногда нужно перезагрузиться и ненадолго отойти от тенниса. Очевидно, что сейчас она старается пробиться на Итоговый турнир. Иногда, когда чувствуешь себя подобным образом, лучше отказаться от участия в турнире.

Нужно вновь обрести любовь к игре и радость от неё, а также найти в себе силы двигаться дальше. В последнее время [Арина] Соболенко испытывает трудности, поскольку её результаты на турнирах «Большого шлема» оказались не такими, как ей хотелось бы. Поражение от [Елены] Рыбакиной в финале US Open стало для неё болезненным, как и потеря первой позиции в мировом рейтинге. Поэтому в конце сезона у неё может наблюдаться некоторый спад.

Интересно будет посмотреть, как она выступит на Итоговом турнире. Соболенко наверняка захочет взять реванш,