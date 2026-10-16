Турнир WTA-1000, Ухань, 2026 год: расписание матчей на 17 октября

В субботу, 17 октября, в Ухане, Китай, продолжится турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня пройдут полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на завтра.

Теннис. WTA-1000 в Ухане, 2026. Расписание на 17 октября (время московское):

5:00. Сонай Картал (Великобритания) — Елена Остапенко (Латвия);

13:30. Ига Швёнтек (Польша) — Майя Хвалиньска (Польша).

Действующей чемпионкой турнира является четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф. В финальном матче она обыграла третий номер мирового рейтинга соотечественницу Джессику Пегулу со счётом 6:4, 7:5.