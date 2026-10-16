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Турнир WTA-1000, Ухань, 2026 год: расписание матчей на 17 октября

Турнир WTA-1000, Ухань, 2026 год: расписание матчей на 17 октября
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В субботу, 17 октября, в Ухане, Китай, продолжится турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня пройдут полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на завтра.

Теннис. WTA-1000 в Ухане, 2026. Расписание на 17 октября (время московское):

  • 5:00. Сонай Картал (Великобритания) — Елена Остапенко (Латвия);
  • 13:30. Ига Швёнтек (Польша) — Майя Хвалиньска (Польша).

Действующей чемпионкой турнира является четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф. В финальном матче она обыграла третий номер мирового рейтинга соотечественницу Джессику Пегулу со счётом 6:4, 7:5.

Календарь турнира WTA-1000 в Ухане
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