«Мастерс» в Шанхае, 2026 год: расписание матчей 17 октября

В субботу, 17 октября, в Шанхае, Китай, продолжится турнир серии «Мастерс». В рамках игрового дня пройдут полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на завтра.

Теннис. «Мастерс» в Шанхае, 2026. Расписание на 17 октября (время московское):

11:30 — Александр Зверев (Германия, 1) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 25);

14:00 — Рафаэль Ходар (Испания, 12) — Даниил Медведев (Россия, 5).

«Мастерс» в Шанхае, Китай, проходит с 7 по 18 октября. Действующим чемпионом турнира является представитель Монако Валантен Вашеро. В прошлогоднем финале он обыграл представителя Франции Артура Риндеркнеша.