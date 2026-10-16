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ATP 1000. Шанхай. Полуфинал. День 11
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«Мастерс» в Шанхае, 2026 год: расписание матчей 17 октября

«Мастерс» в Шанхае, 2026 год: расписание матчей 17 октября
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В субботу, 17 октября, в Шанхае, Китай, продолжится турнир серии «Мастерс». В рамках игрового дня пройдут полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на завтра.

Теннис. «Мастерс» в Шанхае, 2026. Расписание на 17 октября (время московское):

  • 11:30 — Александр Зверев (Германия, 1) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 25);
  • 14:00 — Рафаэль Ходар (Испания, 12) — Даниил Медведев (Россия, 5).

«Мастерс» в Шанхае, Китай, проходит с 7 по 18 октября. Действующим чемпионом турнира является представитель Монако Валантен Вашеро. В прошлогоднем финале он обыграл представителя Франции Артура Риндеркнеша.