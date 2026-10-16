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Стала известна сетка турнира ATP-250 в Брюсселе, где сыграют Фис, Руне и Серундоло

Стала известна сетка турнира ATP-250 в Брюсселе, где сыграют Фис, Руне и Серундоло
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала сетку турнира категории ATP-250, который стартует в понедельник, 19 октября, в Брюсселе, Бельгия, и продлится до 25 октября.

11-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис (первый сеяный), 28-я ракетка мира бельгиец Александр Блокс (4), 20-я ракетка мира аргентинец Франсиско Серундоло (3) и 16-я ракетка мира чех Иржи Легечка (2) начнут турнир со второго круга.

35-я ракетка мира Алекс Михельсен (5) в первом круге сыграет с квалифаером, 39-я ракетка бельгиец Зизу Бергс (6) – с Тоби Самуэлем, 41-я ракетка Ботик ван де Зандсхулп (7) – с Камилем Майхшаком, а Хольгер Руне (WC) встретится с Рафаэлем Коллиньоном.

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