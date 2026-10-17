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Федерер, Ли На, Динара и Марат Сафины провели выставочные матчи в Шанхае

Федерер, Ли На, Динара и Марат Сафины провели выставочные матчи в Шанхае
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер провёл выставочные матчи на турнире серии «Мастерс» в Шанхае, Китай. Как сообщает пресс-служба турнира, к Федереру присоединились бывшая вторая ракетка мира Ли На, бывшая первая ракетка мира и победительница US Open – 2007 в парном разряде Динара Сафина и её брат двукратный чемпион ТБШ, бывшая первая ракетка мира Марат Сафин.

Теннисисты провели два матча в формате тай-брейков до 10 очков. Сначала в паре с Ли На Федерер одержал победу над Сафиными со счётом 10:6. Затем пара Сафиной и Ли обыграла пару Сафина и Федерера.

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