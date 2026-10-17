Федерер — об игре с Сафиным: весело оказаться по одну сторону сетки с братом по духу

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал игру в паре с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира российским теннисистом Маратом Сафиным на выставочном турнире на «Мастерсе» в Шанхае, Китай.

«Было действительно весело оказаться по одну сторону сетки с моим братом по духу. Мне очень понравилось, и, надеюсь, всем тоже», – приводит слова Федерера пресс-служба турнира.

В матче к Федереру и Сафину также присоединились бывшая вторая ракетка мира Ли На и сестра Сафина бывшая первая ракетка мира и победительница US Open – 2007 в парном разряде Динара Сафина.