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Медведев сравнил подход к игре Джоковича, Надаля и Федерера

Медведев сравнил подход к игре Джоковича, Надаля и Федерера
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Чемпион US Open – 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проанализировал манеру игры бывшего лидера мирового рейтинга серба Новака Джоковича.

«Если вспомнить поединки Роджера Федерера против Новака Джоковича, или Рафаэля Надаля против Джоковича, то Роджер и Рафа старались вносить коррективы от матча к матчу, поскольку борьба в этих противостояниях всегда была очень напряжённой. Но Джокович постоянно придерживается одного стиля: качественная подача, ставка на удары справа и брейк. Вообще, на быстрых кортах часто всё сводится к тому, чтобы принять подачу соперника и не ошибаться на своей подаче, стараясь делать эйсы», — приводит слова Медведева Punto de Break.

В начале октября Медведев пробился в полуфинал турнира АТР 500 в Пекине, где его соперником стал Джокович. При счёте 7:5, 5:3 в пользу серба россиянин нанёс удар по мячу в сторону трибун, попав в голову зрителю. На корт вышел супервайзер, принявший решение о дисквалификации Медведева.

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