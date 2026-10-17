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Феликс Оже-Альяссим подтвердил снятие с турниров в Базеле и Брюсселе из-за травмы колена

Феликс Оже-Альяссим подтвердил снятие с турниров в Базеле и Брюсселе из-за травмы колена
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Пятая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим подтвердил снятие с турниров в Брюсселе и Базеле из-за полученной травмы колена.

«После травмы колена, полученной ранее на этой неделе во время матча в Шанхае, мы с командой решили, что в следующие две недели я не буду участвовать в соревнованиях. К сожалению, это означает моё снятие с турниров в Брюсселе и Базеле, где я побеждал и получал удовольствие от игры там.

Сейчас фокус смещается на восстановление и усердную работу для того, чтобы вернуться на соревнования как можно скорее. Всем спасибо за непрекращающуюся поддержку», – написал Оже-Альяссим на своей странице в социальной сети.

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