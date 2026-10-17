«Мастерс» в Шанхае, 2026 год: расписание матчей 18 октября

В воскресенье, 18 октября, в Шанхае, Китай, завершится турнир серии «Мастерс». В рамках последнего игрового дня пройдёт финальный матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием на завтра.

Теннис. «Мастерс» в Шанхае, 2026. Расписание на 18 октября (время московское):

11:30. Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Рафаэль Ходар (Испания).

Отметим, теннисисты ещё ни разу не играли друг с другом.

Турнир серии «Мастерс» в Шанхае, Китай, проходит с 7 по 18 октября. Действующим чемпионом соревнований является представитель Монако Валантен Вашеро. В прошлогоднем финале он обыграл представителя Франции Артура Риндеркнеша.