Майя Хвалиньска вышла в первый финал «тысячника» в карьере

Финалистка «Ролан Гаррос» — 2026, 22-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалиньска впервые в карьере вышла в финал турнира категории WTA-1000. Сегодня, 17 октября, в полуфинале соревнований в Ухане она обыграла соотечественницу Игу Швёнтек (девятая в рейтинге) со счётом 7:5, 6:1.

За чемпионский титул на «тысячнике» в Ухане Хвалиньска поспорит с британской теннисисткой Сонай Картал.

Отметим, этот финал станет для теннисистки вторым на уровне основного тура WTA. Впервые Майя сыграла матч за титул на «Ролан Гаррос» 2026 года, где проиграла россиянке Мирре Андреевой.

Турнир категории WTA-1000 в Ухане проходит с 12 по 18 октября. Действующей победительницей соревнований является четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф.