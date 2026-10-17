15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-1000, Ухань, 2026 год: расписание на 18 октября

Турнир WTA-1000, Ухань, 2026 год: расписание на 18 октября
Комментарии

В воскресенье, 17 октября, в Ухане, Китай, завершится розыгрыш турнира категории WTA-1000. В рамках последнего игрового дня пройдёт финальный матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием на затвра.

Теннис. WTA-1000 в Ухане, 2026. Расписание на 18 октября (время московское):

13:30. Майя Хвалиньска (Польша) — Сонай Картал (Великобритания).

«Тысячник» в Ухане, Китай, проходит с 12 по 18 октября. Действующей чемпионкой соревнований является четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф. В финальном матче она обыграла третий номер мирового рейтинга соотечественницу Джессику Пегулу со счётом 6:4, 7:5.

Календарь «тысячника» в Ухане
Сетка «тысячника» в Ухане
Материалы по теме
Майя Хвалиньска вышла в первый финал «тысячника» в карьере