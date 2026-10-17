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«Не было особой причины». Рублёв объяснил, почему раньше не приезжал на турнир в Алма-Ате

«Не было особой причины». Рублёв объяснил, почему раньше не приезжал на турнир в Алма-Ате
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23-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил, почему раньше не участвовал в турнире АТР-250 в Алма-Ате.

— Тебя уже сегодня спрашивали, что ты впервые здесь на турнире ATP-250. Почему так получилось, что раньше ты не приезжал? И кто конкретно тебе подсказал такой вариант, что можно сюда заехать после китайских турниров?
— Да не было такой какой-то особой причины. Я же приезжал в Астану, когда это была «пятисотка». А дальше просто не совпадало никак. Либо я хорошо играл в Шанхае, и позиция в рейтинге была достаточно хорошая, что не нужно тогда делать вот эти круги: вначале в Казахстан, а потом — из Казахстана в Европу. То есть в том случае лучше было спокойно отдохнуть, настроиться на последние два турнира [в Париже и Вене], плюс затем Итоговый в Турине. Либо, как в том году, я уже подтверждал участие в UTS. Вот почему так получалось, что я не играл. А в этом году совсем другая ситуация, совсем другой рейтинг, и поэтому я, конечно, приехал, – сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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