«Хотел бы так же уметь чувствовать». Андрей Рублёв — о сильных сторонах Александра Бублика

23-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что хотел бы почерпнуть из игры представителя Казахстана Александра Бублика (22-й в рейтинге).

— Александр Бублик, один из ваших соперников по туру, достаточно нестандартно играет. Есть ли что-то, что вы хотели бы почерпнуть из его игры для себя?

— Чувство мяча у него хорошее. Он очень талантливый и очень хорошо чувствует мяч. Все вот эти его укороченные, неукороченные, резаные… Эта его такая манера, стиль игры, какая-то особая черта, наверное. Да, я бы хотел так же уметь чувствовать — укорачивать или резать, — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.