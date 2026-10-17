Жоао Фонсека заявил о досрочном завершении сезона

29-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека объявил о досрочном завершении сезона.

«Как многие из вас знают, я предпочёл пропустить азиатскую часть сезона, чтобы на 100% сфокусироваться на восстановлении. Целью было вернуться и защитить титул в Базеле, а закончить год на «Мастерсе» в Париже. Однако мы с командой решили, что я всё ещё нахожусь не в идеальной форме, чтобы соревноваться на желаемом мной уровне, смысла торопиться возвращаться нет. Поэтому было принято решение сделать восстановление приоритетом и сконцентрироваться на планах на 2027 год.

Спасибо всем за любовь и поддержку на протяжении всего года. Скоро увидимся на корте», — написал Фонсека на своей странице в социальной сети.