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Жоао Фонсека заявил о досрочном завершении сезона

Жоао Фонсека заявил о досрочном завершении сезона
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29-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека объявил о досрочном завершении сезона.

«Как многие из вас знают, я предпочёл пропустить азиатскую часть сезона, чтобы на 100% сфокусироваться на восстановлении. Целью было вернуться и защитить титул в Базеле, а закончить год на «Мастерсе» в Париже. Однако мы с командой решили, что я всё ещё нахожусь не в идеальной форме, чтобы соревноваться на желаемом мной уровне, смысла торопиться возвращаться нет. Поэтому было принято решение сделать восстановление приоритетом и сконцентрироваться на планах на 2027 год.

Спасибо всем за любовь и поддержку на протяжении всего года. Скоро увидимся на корте», — написал Фонсека на своей странице в социальной сети.

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