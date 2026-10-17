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«Душа лежит быть здесь». Андрей Рублёв — о впечатлениях от Алма-Аты

«Душа лежит быть здесь». Андрей Рублёв — о впечатлениях от Алма-Аты
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23-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился впечатлениями от Алма-Аты, Казахстан, где 19 октября стартует турнир категории АТР-250.

– Получается, вы приехали сюда одним из первых. Насколько за эти дни удалось ознакомиться с городом, какие впечатления? Ну и в целом этот турнир, скажем так, будет отчасти особенный, потому что тут всё более домашнее.
— Ну, конечно, 100% будет более домашний из атмосферы. Всё равно как-то душа лежит быть здесь. И, конечно, он будет 100% особенный. На самом деле толком посмотреть ничего не успел, так как всё равно тренировались каждый день, плюс ехать далеко. Когда первые дни жил ближе к городу, просто вокруг отеля немного гулял — банально рестораны, ужин. А чтобы куда-то ездить — такого, к сожалению, не было. Но в целом я в Алма-Ате первый раз. В самом Казахстане уже был, мне здесь очень нравится — плюс всё легко из-за языка, всё на родном, — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

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