«Немного устал, что поделать». Александр Зверев — о выступлении на турнирах в Китае

Двукратный чемпион ТБШ немецкий теннисист Александр Зверев подвёл итоги выступления на турнирах в Китае. На «пятисотнике» в Пекине Зверев дошёл до 1/4 финала, проиграв сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:4, 4:6, 4:6. Сегодня, 17 октября, он уступил испанцу Алехандро Давидович-Фокине (26-й в рейтинге) в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Встреча завершилась со счётом 7:5, 4:6, 3:6.

– Четвертьфинал в Пекине и полуфинал в Шанхае — солидный результат. Каковы главные итоги вашей поездки в Китай?

– Поездка выдалась удачной. В последние недели я играл очень много. Наверное, повторюсь: я прилетел в Пекин с Кубка Лейвера всего за день до начала турнира и провёл фантастический матч с Новаком [Джоковичем], хотя и проиграл — всякое бывает. Здесь я немного устал. Что поделать, — сказал Зверев на пресс-конференции.