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ATP 1000. Шанхай. Алехандро Давидович-Фокина — Рафаэль Ходар
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«Немного устал, что поделать». Александр Зверев — о выступлении на турнирах в Китае

«Немного устал, что поделать». Александр Зверев — о выступлении на турнирах в Китае
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Двукратный чемпион ТБШ немецкий теннисист Александр Зверев подвёл итоги выступления на турнирах в Китае. На «пятисотнике» в Пекине Зверев дошёл до 1/4 финала, проиграв сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:4, 4:6, 4:6. Сегодня, 17 октября, он уступил испанцу Алехандро Давидович-Фокине (26-й в рейтинге) в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Встреча завершилась со счётом 7:5, 4:6, 3:6.

Шанхай. 1/2 финала
17 октября 2026, суббота. 11:40 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		4 3
5 		6 6
         
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

– Четвертьфинал в Пекине и полуфинал в Шанхае — солидный результат. Каковы главные итоги вашей поездки в Китай?
– Поездка выдалась удачной. В последние недели я играл очень много. Наверное, повторюсь: я прилетел в Пекин с Кубка Лейвера всего за день до начала турнира и провёл фантастический матч с Новаком [Джоковичем], хотя и проиграл — всякое бывает. Здесь я немного устал. Что поделать, — сказал Зверев на пресс-конференции.

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