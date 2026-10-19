«Самая тяжёлая правда». Элина Свитолина объявила о разводе с Гаэлем Монфисом

Бронзовый призёр Олимпиады-2020, обладательница 20 титулов WTA в одиночном разряде, шестая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина объявила о разводе с полуфиналистом двух турниров «Большого шлема», победителем 13 турниров ATP, бывшей шестой ракеткой мира французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

«Сегодня я хочу открыться немного больше. Вы не видели моих бессонных ночей, сомнений и ощущения, что я постепенно теряю себя.

Гаэль видел всё это. Он ни на миг не отпускал мою руку. Мы долго боролись с этим вместе, отдавая всё, что у нас было. Но некоторые битвы происходят глубоко внутри, и никакая лю