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Майя Хвалиньска — третья левша в истории, выигравшая «тысячник»

Майя Хвалиньска — третья левша в истории, выигравшая «тысячник»
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Финалистка «Ролан Гаррос» — 2026, 11-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалиньска стала лишь третьей левшой в истории, которой удалось выиграть турнир категории WTA-1000 с момента введения формата в 2009 году. Об этом сообщает OptaAce в социальной сети X.

Ранее «тысячник» выигрывали левша, обладательница пяти титулов WTA в одиночном разряде, бывшая 19-я ракетка мира испанская теннисистка Мария-Хосе Мартинес-Санчес, а также двукратная победительница турниров «Большого шлема» бывшая вторая ракетка мира чешская теннисистка Петра Квитова.

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