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Хачанов объяснил разницу между открытым и закрытым хардом

Хачанов объяснил разницу между открытым и закрытым хардом
Комментарии

25-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, как проходит его переход с открытого харда на закрытый хард в помещении.

— Как сейчас проходит твой переход с открытого харда на закрытый хард в помещении? Это же другое покрытие, другие условия, обстановка.
— Да, с одной стороны, вроде бы с одного на другое, а с другой стороны, я бы сказал, что переходить в зал гораздо проще, чем на улицу. Тут у тебя нет никаких отвлекающих факторов — нет солнца, нет ветра, комфортна