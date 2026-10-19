Хачанов объяснил разницу между открытым и закрытым хардом

25-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, как проходит его переход с открытого харда на закрытый хард в помещении.

— Как сейчас проходит твой переход с открытого харда на закрытый хард в помещении? Это же другое покрытие, другие условия, обстановка.

— Да, с одной стороны, вроде бы с одного на другое, а с другой стороны, я бы сказал, что переходить в зал гораздо проще, чем на улицу. Тут у тебя нет никаких отвлекающих факторов — нет солнца, нет ветра, комфортна