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«Всегда замечательно провожу время в Китае». Сорана Кырстя — о турнире в Нинбо

«Всегда замечательно провожу время в Китае». Сорана Кырстя — о турнире в Нинбо
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Обладательница четырёх титулов WTA в одиночном разряде, 17-я ракетка мира Сорана Кырстя, выступающая за Румынию, рассказала, что надеется продержаться на «пятисотнике» в Нинбо, Китай, как можно дольше.

«Да, я всегда замечательно провожу время в Китае. Я люблю играть здесь. Одно удовольствие играть перед болельщиками. И, опять же, надеюсь, на этой неделе я смогу продержаться как можно дольше. Продолжать выигрывать матчи и создавать приятные воспоминания здесь, в Китае», – сказала Кырстя в интервью на корте.

На старте турнира Кырстя победила 177-ю ракетку мира китаянку Хань Ши (Q) со счётом 6:3, 6:2.