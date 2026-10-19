«Всегда замечательно провожу время в Китае». Сорана Кырстя — о турнире в Нинбо

Обладательница четырёх титулов WTA в одиночном разряде, 17-я ракетка мира Сорана Кырстя, выступающая за Румынию, рассказала, что надеется продержаться на «пятисотнике» в Нинбо, Китай, как можно дольше.

«Да, я всегда замечательно провожу время в Китае. Я люблю играть здесь. Одно удовольствие играть перед болельщиками. И, опять же, надеюсь, на этой неделе я смогу продержаться как можно дольше. Продолжать выигрывать матчи и создавать приятные воспоминания здесь, в Китае», – сказала Кырстя в интервью на корте.

На старте турнира Кырстя победила 177-ю ракетку мира китаянку Хань Ши (Q) со счётом 6:3, 6:2.