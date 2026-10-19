Циципас: если любопытство и нежность соединяются — перед вами необыкновенный человек

Чемпион Итогового турнира ATP 2019 года, 39-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас в социальных сетях поделился размышлениями о любопытстве и нежности.

«Любопытство и нежность редко встречаются вместе. Если они соединяются — значит, перед вами, как правило, необыкновенный человек», — написал Циципас в одной из социальных сетей.

Ранее Стефанос Циципас выступил на «Мастерсе» в Шанхае, где уступил россиянину Даниилу Медведеву в четвёртом круге со счётом 4:6, 5:7. Далее грек выступит на турнире ATP-250 в Алма-Ате. В первом круге соревнований соперником Циципаса станет американец Александр Ковачевич.