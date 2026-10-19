Развод со Свитолиной стал причиной досрочного завершения карьеры Монфиса — L’Équipe

Бывшая шестая ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис из-за развода с украинкой Элиной Свитолиной решил досрочно завершить сезон. Об этом сообщает L’Équipe. По информации издания, известие о расставании стало для Гаэля настоящим ударом.

«Узнав эту новость, Гаэль Монфис получил тяжёлый удар — и теннис внезапно перестал иметь какое-либо значение. Он больше не был в состоянии играть. Отсюда — непростое решение: 5 октября он исключил себя из антидопинговых списков», — говорится в заявлении L’Équipe.