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«Он знает, что нужно делать». Хачанов рассказал о начале сотрудничества с Чесноковым

«Он знает, что нужно делать». Хачанов рассказал о начале сотрудничества с Чесноковым
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25-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал о начале сотрудничества с известным тренером Андреем Чесноковым.

— В твоей команде будет Андрей Чесноков. Почему выбор пал именно на него и какие ожидания от партнёрства?
— Если честно, мы думали о том, с кем бы мне было вообще интересно попробовать поработать. Сейчас мысли пришли к Андрею, потому что он бывший очень хороший игрок, входил в десятку. Также у него была уже карьера тренера, он знает, что нужно делать, [может] какие-то советы дать. Поэтому мы решили попробовать до конца года. Он со мной поедет на т