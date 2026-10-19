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«Не время что-то менять, но я буду готов помочь советом». Чесноков — о работе с Хачановым

«Не время что-то менять, но я буду готов помочь советом». Чесноков — о работе с Хачановым
Комментарии

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков прокомментировал начало работы с российским теннисистом Кареном Хачановым.

«Мы попробуем провести вместе два турнира – Вену и Париж. Я очень хорошо знаю Карена. Его бабушка была моей учительницей русского языка и литературы в школе. Мы общались с Кареном во время американской серии турниров. Я знаю его тренерский штаб – это отличные сп