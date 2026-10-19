«У меня ничего не получается». Джованни Мпетчи Перрикар рассказал о выгорании
145-я ракетка мира французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар признался, что переживает период лёгкой депрессии.
«У меня ничего не получается, кроме подачи. Последние несколько месяцев были действительно сложными. Было много негативных моментов — как на корте, так и за его пределами. Я пытаюсь постепенно восстановиться, но это непросто. На это потребуется много времени.
Это лёгкая депрессия, истощение. Мои друзья были рядом и помогали мне, потому что не все мои