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«У меня ничего не получается». Джованни Мпетчи Перрикар рассказал о выгорании

«У меня ничего не получается». Джованни Мпетчи Перрикар рассказал о выгорании
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145-я ракетка мира французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар признался, что переживает период лёгкой депрессии.

«У меня ничего не получается, кроме подачи. Последние несколько месяцев были действительно сложными. Было много негативных моментов — как на корте, так и за его пределами. Я пытаюсь постепенно восстановиться, но это непросто. На это потребуется много времени.

Это лёгкая депрессия, истощение. Мои друзья были рядом и помогали мне, потому что не все мои