«Мой вид празднования». Майя Хвалиньска купила Lego после победы на «тысячнике» в Ухане

Финалистка «Ролан Гаррос» — 2026, 11-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалиньска после победы на турнире WTA-1000 в Ухане, Китай, купила себе набор Lego. Об этом спортсменка сообщила в социальных сетях.

Фото: Страница Майи Хвалиньски в соцсетях

«Мой вид празднования», — подписала фото Хвалиньска.

В матче за титул в Ухане Хвалиньска одолела представительницу Великобритании Сонай Картал, которая сейчас занимает 49-ю строчку в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:4, 6:2. Для польки этот титул стал первым в карьере на уровне WTA. Майя оказалась лишь третьей левшой в истории, которой удалось выиграть турнир категории WTA-1000 с момента введения формата в 2009 году.