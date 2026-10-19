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Чжэн Циньвэнь снялась с турнира WTA-250 в Гонконге

Чжэн Циньвэнь снялась с турнира WTA-250 в Гонконге
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Олимпийская чемпионка 2024 года в одиночном разряде, 22-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь пропустит турнир категории WTA-250, который пройдёт в Гонконге.

Китаянка не примет участия в третьем турнире подряд. Ранее она пропустила «тысячник» в Ухане, Китай, из-за повреждения правого плеча, а также снялась с турнира WTA-250 в Осаке.

В этом сезоне Чжэн Циньвэнь выиграла турнир категории WTA-1000 в Пекине, Китай. В матче за титул она одолела третью ракетку мира россиянку Мирру Андрееву. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4.

Турнир в Гонконге пройдёт со 2 по 8 ноября. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Канады Виктория Мбоко.

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