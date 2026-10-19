Бублик, Фриц, Рууд и Давидович-Фокина заявились на турнир ATP-250 в Стокгольме

Стала известна заявка на турнир ATP-250 в Стокгольме, Швеция, который пройдёт с 8 по 14 ноября. На турнире планируют выступить действующий чемпион норвежец Каспер Рууд, казахстанец Александр Бублик, американец Тейлор Фриц и другие топовые спортсмены.

Теннис. ATP-250 в Стокгольме, Швеция. Заявка на турнир: