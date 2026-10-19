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Бублик, Фриц, Рууд и Давидович-Фокина заявились на турнир ATP-250 в Стокгольме

Бублик, Фриц, Рууд и Давидович-Фокина заявились на турнир ATP-250 в Стокгольме
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Стала известна заявка на турнир ATP-250 в Стокгольме, Швеция, который пройдёт с 8 по 14 ноября. На турнире планируют выступить действующий чемпион норвежец Каспер Рууд, казахстанец Александр Бублик, американец Тейлор Фриц и другие топовые спортсмены.

Теннис. ATP-250 в Стокгольме, Швеция. Заявка на турнир:

  • Тейлор Фриц (США);
  • Валантен Вашеро (Монако);
  • Франсиско Серундоло (Аргентина);
  • Лучано Дардери (Италия);
  • Александр Бублик (Казахстан);
  • Каспер Рууд (Норвегия);
  • Алехандро Давидович-Фокина (Испания);
  • Александр Блокс (Бельгия);
  • Алехандро Табило (Чили);
  • То