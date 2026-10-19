Бублик, Фриц, Рууд и Давидович-Фокина заявились на турнир ATP-250 в Стокгольме
Стала известна заявка на турнир ATP-250 в Стокгольме, Швеция, который пройдёт с 8 по 14 ноября. На турнире планируют выступить действующий чемпион норвежец Каспер Рууд, казахстанец Александр Бублик, американец Тейлор Фриц и другие топовые спортсмены.
Теннис. ATP-250 в Стокгольме, Швеция. Заявка на турнир:
- Тейлор Фриц (США);
- Валантен Вашеро (Монако);
- Франсиско Серундоло (Аргентина);
- Лучано Дардери (Италия);
- Александр Бублик (Казахстан);
- Каспер Рууд (Норвегия);
- Алехандро Давидович-Фокина (Испания);
- Александр Блокс (Бельгия);
- Алехандро Табило (Чили);
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