Видео: Елена Рыбакина примерила традиционный китайский наряд на турнире в Нинбо

Первая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина примерила традиционный китайский наряд в Нинбо, Китай, где сыграет на турнире категории WTA-500. Соревнования проходят с 19 по 25 октября.

Первой соперницей Рыбакиной на турнире в Нинбо станет победительница матча между испанкой Кристиной Букшей и представительницей Узбекистана Полиной Кудерметовой.

В сентябре 2026 года в финале Открытого чемпионата США Рыбакина одолела нынешнюю вторую ракетку мира Арину Соболенко, которая выступает за Беларусь, со счётом 6:4, 5:7, 6:2. Трофей на US Open стал для Рыбакиной третьим на турнирах «Большого шлема». В 2022 году теннисистка стала чемпионкой Уимблдона, в 2026 году — победительницей Australian Open.